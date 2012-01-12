В Запорожье установили биллборд со Сталиным (фото)

В центре Запорожья установлен бил-борд с фото Сталина и надписью «Я убил миллионы украинцев! А за что тебе поставят памятник?».

Плакат размером 3 на 6 м на одном из зданий сегодня днем разместила группа запорожских журналистов, в декабре 2011 года уже размещавших в городе антисталинский бил-борд с изображением Гитлера, требующего установить памятник и ему.

По словам редактора местной газеты "Суббота плюс" Богдана ВАСИЛЕНКО, инициаторы акции преследуют ту же цель, что и ранее: добиться демонтажа установленного в Запорожье обкомом КПУ памятника Сталину.

«Этот памятник позорит наш город на весь мир. Мы должны добиться, чтобы украинский народ наконец-то осудил преступления Сталина, который убил миллионы наших соотечественников. Очередным анстисталинским билбордом мы - группа журналистов и общественных деятелей Запорожья, подчеркиваем, что запорожцы не будут мириться с тем, что памятник Сталину находится в Запорожье» - пояснил Б.ВАСИЛЕНКО.

Он также выразил надежду, что новый плакат, на размещение которого у инициаторов его появления есть все необходимые разрешительные документы, провисит хотя бы несколько дней (первый антисталинский плакат был сорван неизвестными спустя несколько часов после появления, а на следующий день рекламное агенство, через которое осуществлялось его размещение, расторгло договор на размещение плаката – УНИАН).

«Мы надеемся, что наш протестный плакат провисит хотя бы несколько дней. Ведь уже через час после того, как он был повешен, к зданию, где он размещен, прибыла группа милиционеров, которые заявили о нарушениях. Однако не объяснили, в чем вина авторов бил-борда» - отметил Б.ВАСИЛЕНКО.

Фото УНИАН