30 работников Секретариата приедут на фестиваль национальной вышивки

В Тернополе 26 августа состоится первый Всеукраинский фестиваль национальной вышивки и костюма „Цвет вышиванки”.

Как сообщил корреспонденту УНИАН член оргкомитета фестиваля Юрий ЗАРУЦКИЙ, в рамках фестиваля, который под лозунгом “Будь патриотом, надень вышиванку!” пройдет на территории парка Национального возрождения, будет организована выставка лучших вышитых работ из разных уголков Украины. Также планируется провести презентацию национальных костюмов, присущих тем регионам, представители которых примут участие в фестивале. По словам Ю.ЗАРУЦКОГО, “30 работников Секретариата Президента, узнав о нашем фестивале, выразили желание приехать на него в своих вышиванках”.

Ю.ЗАРУЦКИЙ также сообщил, что во время фестиваля будет действовать городок мастеров, где все желающие смогут опробовать себя в искусстве народной вышивки и перенять творческие секреты известных мастеров.

Кроме того, на фестивале „Цвет вышиванки” запланировано установить новый рекорд Украины по количеству собранных в пределах одной территории людей, одетых в вышиванки. “В г.Ривне в прошлом году собралось в украинском наряде 3,8 тыс. человек. Мы попробуем побить этот рекорд”, - заявил Ю.ЗАРУЦКИЙ, отметив, что на фестиваль пригласят представителя Книги рекордов Украины.

Вечером фестиваль завершится песенно-танцевальной программой с участием известных отечественных групп. Хед-лайнером концерта будет группа “Гайдамаки”.

Фестиваль приурочен ко Дню Независимости Украины и Дню города (28 августа).