Сотрудничество с МВФ может возобновиться после переговоров с Россией

Вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО прогнозирует, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может возобновиться после завершения переговоров с Россией о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил журналистам на брифинге в Кабинете министров.

«Мы ведем переговоры с Россией и хотели бы снизить цены. Если это будет сделано, ничего не будет мешать нам иметь программу с Международным валютным фондом», - сказал С.ТИГИПКО.

В то же время он подчеркнул, что в связи с тем, что переговоры с Россией о снижении цены на газ затягиваются, Украина должна следить за тем, «каким образом мы сотрудничаем с МВФ».

Вице-премьер-министр положительно оценил принятие в конце 2011 года нового законодательства относительно банкротства, которое интересовало МВФ. Также он отметил, что на этой неделе парламент рассмотрит два законопроекта, которые правительство отрабатывало с МВФ. «Останутся тарифы. У нас здесь разные позиции», - подчеркнул С.ТИГИПКО.