Налоговая: повышение акцизов принесет в бюджет больше миллиарда

Повышение акцизов позволит дополнительно привлечь в бюджет более 1,3 млрд. грн.

Об этом говорится в официальном заключении Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) о законе № 4235-VI «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По расчетам налоговиков, подавляющая часть - около 1 млрд. грн. - дополнительных поступлений будут собраны в виде акциза с импортеров и производителей ликеро-водочных и табачных изделий, нефтепродуктов, сжиженного газа, а также владельцев отдельных видов автотранспорта.

Вместе с тем, введение новых ставок позволит снизить потребление украинских алкоголя и табака, считают аналитики ГНСУ. Они прогнозируют уменьшение поставок этой продукции на внутренний рынок.

В ГНСУ отмечают, что объединение всех платежей с добытчиков полезных ископаемых в единый сбор - плату за пользование недрами - позволит упростить процедуры администрирования. Однако значительного роста этого сбора не предвидится: по итогам 2011 года уплачено 2,64 млрд. грн., а в 2012 году эта сумма увеличится на 198,5 млн. грн. (6,6%).

Индексация ставок сбора за использование воды даст государству дополнительно 98,2 млн. грн.

Меньше всего принесет пересмотр сбора за специальное пользование лесными ресурсами - только 19,3 млн. грн. дополнительных поступлений.

В целом, считают налоговики, введение в действие не принесет существенных поступлений в бюджет, но «позволит обеспечить соответствие размеров ставок налогов и сборов инфляционным процессам».