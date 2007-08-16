Эстетик Эдюкейшн и ТНМК показали себя на рок-фестивале «Сигет»

На рок-фестивале «Сигет» в этом году от Украины были два представителя – группа «Танок на майдане Конго» и украинская англоязычная группа «Эстетик Эдюкейшн», участники которой в то же время являются DJUICE-экспертами по музыке.

К сожалению, выступление “эстетиков” совпало с выступлением российской рок-группы «Ленинград», которая единственная представляла Россию на «Сигете», и людей пришло, мягко говоря, мало.

Но сами участники группы совсем не расстроены, а даже наоборот. Например, солист Эстетик Эдюкейшн Луи Франк говорит, что у самых выдающихся артистов мира именно так и было: «сначала приходят 100 человек, а затем несколько тысяч». Но, как сказал Луи Франк, главнее всего было то, что те люди, которые пришли, были до конца, а это значит, что им понравилось, это уже большой успех.

Еще один участник группы Эстетик Эдюкейшн, прекрасный клавишник Дима Шуров говорит, что они не приехали на «Сигет» «собрать полный Wan2Stage, или еще что-то, а приехали просто побыть больше вместе, как группа».

Также поделился радостью, что они очень подружились с Яндером Боем (известный венгерский певец Yonder Boy), который в канун выступления репетировал с «эстетиками» и от которого группа получила «хорошую критику»:

- Яндер Бой сказал, что Эстетик Эдюкейшн – сочетание энергичного американского рока и широкой славянской души, и что мы должны продолжать работать в том же духе.

Юрий Хусточка – бас-гитарист «Эстетик Эдюкейшн» тоже не разочаровался, что пришло так мало людей. Говорит, что люди в основном едут на «Сигет» не послушать музыку, а просто почувствовать роковый дух, «поваляться в бессознательном состоянии под деревом, проснуться и подумать: «где я?». Вот собственно за чем сюда и едут».

ТНМК выступали в предпоследний день фестиваля на так называемой "восточной" малой сцене Bahia Stage.

В этом году поддержать украинских музыкантов на фестиваль прибыли 80 победителей конкурса от мобильного бренда DJUICE – участники тура DJUICE-EXPRESS.

Ксеня Лесив, фото Кирилла Кислякова