Янукович заверяет, что на Алтае не встречался с руководством РФ

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что во время своей послеоперационной реабилитации на Алтае не встречался с руководителями Российского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня журналистам в Харькове.

«Во время лечения в Алтае я ни с кем не встречался - ни из правительства России, ни из руководства России. У меня было всего-навсего 5 дней времени, и я занимался только реабилитацией. Кстати успешно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 8 мая В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.

В начале августа В.ЯНУКОВИЧ провел на Алтае послеоперационный курс реабилитации с использованием методов нетрадиционной медицины.