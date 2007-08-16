БЮТ подозревает, что регионалы ограничатся репризами в стиле Дмитрия Нагиева

БЮТ называет инициативы Партии регионов о статусе народного депутата “неприкрытым популизмом”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

“Очередные инициативы, с которыми опять широко выступила Партия регионов, настолько популистские, что появляются обоснованные подозрения: эта политическая сила решила откровенно насмехаться над всей Украиной. Мол, да, мы откровенно смеемся над вами, но наши избиратели за нас проголосуют, что бы мы ни говорили и что бы мы им не обещали”, идет речь в сообщении.

Особенно, отмечают в БЮТ, “позабавила инициатива строительства общежития для депутатов в том районе, где не будет метро”. “И, - хочется продолжить, - торжественно поселить в это общежитие народного депутата 6-го созыва Виктора ЯНУКОВИЧА, выселив его из 136-ти гектаров земли, на которой расположена резиденция «Межгорье». Да и где, интересно, господин КОЛЕСНИКОВ видел в последний раз народного депутата в метро, и когда сам катался в метрополитене?”, - добавляет пресс-служба БЮТ.

В БЮТ уверены, что уравнивание заработной платы депутата со средней по стране является “контраверсионной идеей”, поскольку 90% депутатского корпуса даже не заметят подобного “притеснения”, даже если будут иметь “зарплату хоть до десяти гривен”.

В сообщении отмечается также, что создание партийной кассы за счет взносов спонсоров ненужно, поскольку “такая касса уже есть и очень эффективно работала во время попыток формирования конституционного большинства в распущенной Верховной Раде”.

“Понимая, что Партия регионов взяла за основу своих предвыборных программ радикальный популизм, мы даже не призываем их одуматься. Мы обращаемся к гражданам с просьбой внимательно анализировать обещания политиков во время избирательной кампании и различать – где реальные намерения, а где шоу и цирк. Похоже, Партия регионов так и не представит нормальной программы развития страны (потому что ее нет даже у правительства ЯНУКОВИЧА), а ограничится очередными репризами в стиле телепрограммы „Окна” Дмитрия Нагиева”, подчеркивает пресс-служба БЮТ.

Как известно, сегодня народные депутаты Украины 5 созыва Борис КОЛЕСНИКОВ и Анна ГЕРМАН провели пресс-конференции на тему: “Статус народного депутата Украины – какие изменения предлагает Партия регионов”, где обнародовали позицию Партии регионов об ограничении неприкосновенности и льгот для чиновников.

В частности, по словам Б.КОЛЕСНИКОВА, Партия регионов предлагает построить в Киеве для народных депутатов общежитие на 450 мест. При этом он отметил, что это здание должно быть расположено в Левобережной части Киева, в том районе, где к метро нужно добираться тремя троллейбусами.