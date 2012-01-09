Синоптики обещают снег в Карпатах

10 января, по прогнозам синоптиков, в северных областях Украины, в большинстве западных областей и в Винницкой области без существенных осадков, лишь в карпатском регионе пройдет небольшой снег.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины ожидается гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.

На остальной территории пройдет небольшой, в центральных областях, ночью и в южной части умеренный мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега. В восточных областях ночью и утром местами туман. Температура на протяжении суток от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму 2-7° тепла.

Ветер на Правобережье будет преобладать северо-западный, на Левобережье северо-восточный, в Крыму юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и области без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° тепла.