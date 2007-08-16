В Украине начал вещание „Первый общественный канал”
Западноевропейское ТВ, или российский ОРТ?
В Украине начал вещание „Первый общественный канал”, инициатором создания которого выступил председатель Гостелерадио Эдуард ПРУТНИК.
Как сообщает “Немецкая волна”, программа состоит пока только из ежедневного информационного выпуска. Ранее объявлялось о намерении создать этот «вещатель» под другим названием „Мегаканал”.
В коллектив телеканала вошли многие бывшие работники „Интера”, в том числе его директор Людмила КОРОЛЬ и ведущая информационной программы „Время страны” Светлана ЛЕОНТЬЕВА.
В то же время, отмечает DW, по форме собственности – это объединение государственных областных телерадиокомпаний, которые “существовали под крышей Гостелерадио”. Э.ПРУТНИК, не вникая в подробности, говорит, что о создании канала в классическом понимании речь не идет, но обещает качественный конкурентоспособный продукт.
Некоторые эксперты считают, что инициаторы „Первого общественного” собираются пойти не западноевропейским путем, а по пути российского ОРТ.
В отношении общественного значения этого проекта телепродюсер Лаврентий МАЛАЗОНИЯ скептичен. По его словам, несмотря на название „общественный”, каналу пока еще далеко до настоящего общественного телевидения.