В Украине начал вещание „Первый общественный канал”, инициатором создания которого выступил председатель Гостелерадио Эдуард ПРУТНИК.

Как сообщает “Немецкая волна”, программа состоит пока только из ежедневного информационного выпуска. Ранее объявлялось о намерении создать этот «вещатель» под другим названием „Мегаканал”.

В коллектив телеканала вошли многие бывшие работники „Интера”, в том числе его директор Людмила КОРОЛЬ и ведущая информационной программы „Время страны” Светлана ЛЕОНТЬЕВА.

В то же время, отмечает DW, по форме собственности – это объединение государственных областных телерадиокомпаний, которые “существовали под крышей Гостелерадио”. Э.ПРУТНИК, не вникая в подробности, говорит, что о создании канала в классическом понимании речь не идет, но обещает качественный конкурентоспособный продукт.

Некоторые эксперты считают, что инициаторы „Первого общественного” собираются пойти не западноевропейским путем, а по пути российского ОРТ.

В отношении общественного значения этого проекта телепродюсер Лаврентий МАЛАЗОНИЯ скептичен. По его словам, несмотря на название „общественный”, каналу пока еще далеко до настоящего общественного телевидения.