Государство не выделяет деньги на Сорочинскую ярмарку

Организаторы Сорочинской ярмарки заявляют, что в течение нескольких лет государство не выделяет деньги на проведение этого мероприятия. Об этом журналистам сообщила руководитель проекта ТОВ «Сорочинський ярмарок» Светлана СВИЩЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, она сообщила, что на содержание Сорочинской ярмарки в это году организаторы потратили 800 тысяч гривен. По ее словам, эти средства были израсходованы на оплату налогов, улучшение энергообеспечения, водоснабжения, капитальные ремонты. До 100 тысяч гривен во время проведения мероприятия организаторы действа платят за уборку территории. «Все это мы получаем за счет коммерческих средств, спонсоров. Материальная поддержка, предусмотренная со стороны государства, не поступает» – сказала С.СВИЩЕВА.

Она добавила, что уже в течение нескольких лет государство не выделяет деньги на проведение Сорочинской ярмарки. «С 1999 года существует постановление Кабмина «Про Сорочинський ярмарок», которое предусматривает государственное финансирование этого общегосударственного мероприятия, начиная с 2000 года. Но ни копейки на счет ТОВ «Сорочинський ярмарок» из госбюджета Украины на сегодняшний день не было перечислено. Только раз в 1999 году было выделено полмиллиона гривен, которые были потрачены в большей степени на обустройство села Сорочинцы, ремонт Спасо-Преображенского храма, музея им. Молотова, а также автодороги, ведущие к Сорочинцам», – отметила она.

С.СВИЩЕВА добавила, что единственная поддержка от государства – совместный проект ТОВ «Сорочинський ярмарок» с Министерством культуры и туризма Украины – фестиваль народного творчества на ярмарке, который проходит уже третий год подряд.

Как сообщал УНИАН, Национальная Сорочинская ярмарка состоится 14 по 19 августа 2007 года в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области. Официальное открытие ярмарки состоялось 15 августа.

С 1999 года, согласно указу Президента Украины, Сорочинская ярмарка получила статус национальной. В этом году она проходит под эгидой празднования 70-летия Полтавской области и 200-летия со дня рождения Николая Гоголя.

Всего в этом году в ярмарке участвуют 217 предприятий, 315 предпринимателей.