Ющенко может вмешаться в приватизацию Одесского припортового завода

В Секретариате Президента не исключают, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО вмешается в ситуацию с приватизацией Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель социально-экономической службы Секретариата Президента Владимир МАТВИЙЧУК.

По его словам, сегодня в Секретариате изучают ситуацию, как отреагировать на текущие условия приватизации этого предприятия, и к пятнице сформулируют свою позицию.

В.МАТВИЙЧУК назвал два возможных варианта развития событий. Во-первых, он не исключил, что Президент указом приостановит приватизацию Одесского припортового завода и обратится в Конституционный Суд. Но более вероятным, по его мнению, является второй вариант – Президент предложит свое виденье внесения изменений в договор о приватизации этого предприятия.

«А возможно, и приостановка, я не знаю, мы сейчас изучаем в двух направлениях», - сказал В.МАТВИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров своим постановлением №641 от 8 августа с.г. утвердил условия приватизации ОАО «Одесский припортовый завод». Согласно документу, стартовая цена предприятия составляет 2,5 млрд. грн.

Председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК сообщила, что продажа ОПЗ запланирована на первые числа октября.

Она также сообщила, что продажа ОПЗ будет проходить по такому же принципу, как продавалась «Криворожсталь» - конкурс будет открытым.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, которая поступает из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.