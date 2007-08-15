Небоженко: конфликт в Харькове ударит по рейтингу Партии регионов

Конфликт местных властей Харькова, представляющих Партию регионов, с представителями других политических сил серьезно ударит по рейтингу ПР.

Такое мнение в интервью журналистам высказал сегодня директор Центра «Украинский барометр», политолог Виктор НЕБОЖЕНКО.

Он отметил, что конфликт между политическими силами в Харькове вышел из-под контроля. «В Харькове политическая борьба вышла из-под контроля общенациональных партийных сил. Там уже никто не думает, насколько это все согласовано с общенациональными интересами Партии регионов, БЮТ или «Нашей Украины». Просто уже идет сражение за местную собственность и за местную власть», - отметил политолог.

В.НЕБОЖЕНКО высказал мнение, что подобная ситуация опасна не только для этого региона, но и для всей Украины в целом. Он не исключил, что подобная ситуация, которая происходит в Харькове, будет повторяться в украинских городах-миллионниках на следующем политическом этапе. В.НЕБОЖЕНКО убежден, что харьковский конфликт ударит по рейтингу Партии регионов. «По моему мнению, на рейтинги конфликт повлияет серьезно. Прежде всего, большие проблемы с рейтингом в Харькове будут у Партии регионов», - сказал он.