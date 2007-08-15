В кризисном центре матери и ребенка смогут разместиться 20 женщин

В Кременчугском районе (Полтавская обл.) создадут областной кризисный социальный Центр матери и ребенка, в котором временно смогут проживать малообеспеченные беременные женщины и матери с детьми. Об этом сообщила журналистам заместитель главы Полтавской областной государственной администрации Надежда МЯКУШКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, для оборудования больницы из госбюджета выделено полмиллиона гривен.

Планируется, что учреждение начнет работать с 1 января 2008 года.

В нем смогут разместиться 20 женщин из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, которые стали матерями, не имеют жилья, не могут работать в связи с уходом за ребенком.