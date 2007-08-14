Независимые эксперты назвали причины фосфорной аварии

Причиной авария на железнодорожном перегоне Красное-Ожидов во Львовской области, приведшей к утечке и возгоранию желтого фосфора, стало неудовлетворительное техническое состояние железнодорожной цистерны, принадлежащей АО “Казфосфат”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной результатам независимой экспертизы, сообщил проректор по научной работе Днепропетровского Национального университета, профессор Сергей МЯМЛИН.

По его словам, независимая экспертная группа пришла к выводу, что причиной аварии стало два фактора: изношенность одной из колесных тележек цистерны и ее предохранительный выпускной клапан, который был заглушен.

«Десятая цистерна, по ходу поезда, которая первая сошла с рельсов, прошла несанкционированную с изготовителем (Мариупольский завод «Азовмаш» - УНИАН) модернизацию в Казахстане. Точнее сказать, в ходе ремонта, были ухудшены ее технические характеристики. Казахские ремонтники по какой-то причине не смогли отремонтировать или заменить предохранительный выпускной клапан цистерны и попросту его заварили. Данное устройство отвечает за поддержание нормального давления в цистерне при транспортировке фосфора. Неисправный клапан стал причиной неправильного теплообмена между воздушной прослойкой, находившейся над защитным слоем воды, и фосфором, что привело к его оплавлению», - пояснил эксперт.

Кроме того, по его данным, было установлено, что одна из колесных тележек цистерны была слишком изношена, что привело к ее перекосу, а в дальнейшем и к сходу с рельсов.

«Все остальные факторы, рассматривавшиеся экспертной группой как возможные причины аварии, были отвергнуты», - отметил С.МЯМЛИН.

Он отметил, что экспертная группа рекомендует повысить контроль за техническим состоянием подвижного состава, следующего через территорию Украины. «Формально техническое состояние цистерны отвечало требованиям, но фактически цистерна находилась в неудовлетворительном состоянии. Мы убеждены, что следует больше внимания уделять техническому состоянию подвижного состава на пунктах перехода, расположенных на наших границах», - подытожил С.МЯМЛИН.

Как сообщал УНИАН, в своем интервью еженедельнику «Контракты» от 13 августа министр транспорта Николай РУДЬКОВСКИЙ со ссылкой на данные предварительной технической экспертизы, заявил, что «уже есть основания утверждать, что авария вызвана нарушением правил погрузки желтого фосфора и неисправностью цистерны, которая первой сошла с рельсов. Выяснилось, в частности, что в месте утечки фосфора отсутствовала уплотняющая прокладка, а также не работал клапан регулирования давления в цистерне. Возможно, дополнительным фактором аварии стала неисправность одной рессоры цистерны», - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

В этой связи он подчеркнул, что «есть ряд вопросов к владельцу грузов - казахской компании». По данным министра транспорта Украины, причин аварии, за которые несли бы ответственность работники «Укрзализныци», не выявлено.

«Эксперты тщательно проанализировали, изменилась ли ширина путей в результате аварии. И установили, что железнодорожное полотно было в нормальном состоянии. Работа комиссии продолжается, специалисты Новосибирского государственного университета путей сообщения уточняют определенные нюансы», - подытожил Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля пресс-служба «Железных дорог Казахстана» распространила сообщение о том, что причиной схождения цистерн с фосфором с рельсов является ремонт железнодорожных путей, проходивший в день прохождения груза на участке.

*** 16 июля в Бусском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды вблизи станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В составе поезда находилось 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором.

В результате аварии сошло с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелось.

Во время ликвидации пожара образовалось облако из продуктов горения, в зону поражения попало 14 населенных пунктов Бусского района и отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Последствия аварии были ликвидированы 27 июля.