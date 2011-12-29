В Северодонецке обнаружено превышение радиационного фона

В Северодонецке Луганской области возле поликлиники № 2 часть тротуара и газона в несколько метров уже второй день ограждена сигнальной лентой.

Как собщает местная газета «Час пик», в огражденной зоне обнаружено превышение радиационного фона.

Эту информацию УНИАН подтвердил главный санитарный врач Луганской области Владимир ЖДАНОВ.

По его словам, материалы по этому происшествию переданы в региональное управление Госинспекции по ядерной и радиационной безопасности.

В то же время, он не уточнил, насколько превышен радиационный фон на огражденном участке в Северодонецке.

По информации газеты «Час пик», источником повышенного радиоизлучения является цезий или стронций, который находится на неизвестной глубине.

«В самой поликлинике и возле жилых домов уровень излучения в пределах нормы. 29 декабря специалисты из Днепропетровска будут убирать зараженный грунт из огражденного участка. По словам главного врача Северодонецкой СЭС Ольги ЦЫГЕЛЬНИК, серьезных причин для беспокойства населения нет», - пишет издание.

Управление МЧС в Луганской области данное происшествие не комментирует.