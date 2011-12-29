Киевсовет решил рискнуть акциями столицы в банке Хрещатик

Столичные депутаты утвердили кредитный договор между Киевсоветом и ПАО «Державный ощадный банк Украины», согласно которому город для получения кредита в размере 350 млн. грн. передаст «Ощадбанку» свой пакет акций в банке «Хрещатик».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. Решение поддержали 88 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Выступая с докладом по этому вопросу, заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО напомнил, что город берет внутренний кредит в размере 350 млн. грн. на приобретение подвижного состава для коммунального предприятия «Киевпасстранс». По его словам, состоялся конкурс по определению банка, который предоставит столице соответствующий заем, его выиграл «Ощадбанк». Кредит предоставляется под 15% годовых, из которых 7,5% ставки будут компенсированы из госбюджета.

На полученные средства город приобретет 77 троллейбусов.

На брифинге перед началом сессии заместитель Киевского городского головы, секретарь Киевсовета Галина ГЕРЕГА отметила: «Я хочу сказать об обеспечении этого кредитного соглашения. Мы вынуждены отдать 25% акций банка «Хрещатик», потому что нужно оперативно это сделать. После того как троллейбусы будут изготовлены (на предприятии «Богдан»), они будут переданы в залог вместо этого пакета».

Как сообщал УНИАН, 6 октября Киевсовет дал разрешение столице на получение внутреннего кредита в размере 350 млн. грн. на обновление подвижного состава КП «Киевпасстранс».

Согласно решению, город возьмет кредит сроком на три года с процентной ставкой, которая не должна превышать 14,8%.