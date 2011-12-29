Установлены ставки единого налога в Киеве

Киевский городской совет установил ставки единого налога с 1 января 2012 года для I и II групп предпринимателей, работающих на упрощенной системе налогообложения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогслужбы Украины в г. Киев.

Соответствующее решение Киевского горсовета было принято 1 декабря 2011 года (№722/6958).

Согласно документу, для первой группы «упрощенцев» со следующего месяца устанавливается ставка налога на уровне 10% от минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года; для второй группы — 20%.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 18 ноября 2011 года подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности".

Законом определены четыре группы предпринимателей, которые смогут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн., которые не имеют наемных лиц и платят от 10 до 100 грн. в месяц налога и занимаются торговлей на рынках и предоставлением бытовых услуг.

Ко второй группе предпринимателей, к которым применяется упрощенная система, относятся физические лица, которые имеют объем дохода 1 млн. грн. и имеют право нанимать 10 лиц. Для таких предпринимателей уплата налога определена на уровне от 20 до 200 грн.

Закон вступает в действие с 1 января 2012 года.