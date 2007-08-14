Сотрудник банка прикарманил четверть миллиона

В Черновицкой области работниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачен сотрудник банка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, служащий в течение 2006-2007 гг., используя пароли доступа к банковской сети работников банка, незаконно вынес решение об осуществлении экспресс-кредитования 18 клиентов, которые фактически не имели права на получение кредитов.

Затем этот сотрудник, через открытые карточные счета, получил и присвоил денежные средства в сумме 250 тыс. грн.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).