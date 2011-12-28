Экс-директору завода имени Малышева выдвинуто обвинение

Экс-директору ГП «Завод имени Малышева», во времена руководства которого предприятию был нанесен ущерб в 1 млн. грн., выдвинуто обвинение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил прокурор Харьковской области Геннадий ТЮРИН.

Он отметил, что по этому делу обвинения выдвинуто также бывшим главному экономисту и главному инженеру предприятия.

«Это дело уже завершено. Это там, где убытки свыше 1 млн. грн., и направлено в суд. Суд даст оценку этому вопросу», - сказал Г.ТЮРИН.

Он заметил, что по отношению к заводу «есть вопросы как относительно выполнения иракского контракта, так и относительно невыплаты заработной платы».

Как сообщал УНИАН, в марте этого года прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело в отношении бывших служебных лиц государственного предприятия «Завод имени Малышева».

В ходе проверки деятельности предприятия за 2010 год правоохранители установили, что служебные лица завода с января по июнь 2010 года, в нарушение действующего в то время законодательства, вопреки интересам предприятия заключили договоры с частной фирмой на проведение научно-технических работ и в дальнейшем составили заведомо неправдивые акты сдачи-принятия научно-технической продукции от частной фирмы.

Установлено, что обусловленные соглашениями работы не были выполнены, но на счета частной фирмы было перечислено 1,2 млн. грн. государственных средств.

По результатам проверки прокуратура области возбудила уголовное дело в отношении бывших служебных лиц ГП «Завод им. Малышева» по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога, повлекшим тяжелые последствия (ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УКУ). Досудебное следствие по делу ведет Харьковская межрайонная транспортная прокуратура.

С конца 2008 года по ноябрь 2010 года руководил заводом имени Малышева Алексей ПОДГОРНЫЙ. Его в ноябре 2010 года сменил Александр ОПАНАСЕНКО.

11 марта 2011 года и.о. генерального директора завода назначен Владимир МАЗИН.

ГП «Завод имени Малышева» – главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению имени Морозова и Харьковским конструкторским бюро двигательстроения предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая есть на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод имени Малышева»: тяжелая бронетехника (ОБТ «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники (БАУ-23, «Гром»).