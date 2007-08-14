Квартиру соратника Луценко ограбили второй раз за две недели

Вчера 13 августа, во второй раз за две недели, была ограблена квартира Олеся Дония – председателя Центра исследований политических ценностей и председатели художественного объединения «ОстаNNя баррикада», кандидата в депутаты по списку БНУНС от «Народной самообороны».

Преступники похитили компьютер (ноутбук) и деньги. В результате преступных действий, после первого ограбления, был отменен литературный фестиваль в Полтавской области, теперь под угрозу поставлено проведение литературно-музыкального фестиваля «День независимости с Махно», который художественное объединение «ОстаNNя баррикада» планирует провести в г. Гуляйполе Запорожской области 24-25 августа.

Обком