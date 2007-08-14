Квартиру соратника Луценко ограбили второй раз за две недели
11:54, 14 августа 2007Общество
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Преступники похитили деньги и компьютер
|Олесь Доний
Преступники похитили компьютер (ноутбук) и деньги. В результате преступных действий, после первого ограбления, был отменен литературный фестиваль в Полтавской области, теперь под угрозу поставлено проведение литературно-музыкального фестиваля «День независимости с Махно», который художественное объединение «ОстаNNя баррикада» планирует провести в г. Гуляйполе Запорожской области 24-25 августа.
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