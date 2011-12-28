Кабмин продает Днепровский машзавод

Кабинет министров Украины согласился с предложением Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) о внесении изменений в план размещения акций ПАО «Днепровский машиностроительный завод» в части продажи пакета акций в размере 25% общества (35652250 штук).

Соответствующее распоряжение Кабмина (№1322-р от 26 декабря) обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, данный пакет акций будет выставлен на конкурсе с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона.

Напомним, 12 сентября Кабмин принял решение о приватизации 50% плюс 1 акция государственного пакета акций ПАО «Днепровский машиностроительный завод».

Планировалось, что сначала будет реализован 25%-ный пакет акций Днепровского машзавода, а потом еще 25% плюс 1 акция данного предприятия.

Планировалось также выставить на приватизацию 100% акций "Конструкторского бюро "Днепровское", которые, как и госпакет Днепровского машзавода, включены в уставный капитал Государственной холдинговой компании (ГХК) "Днепровский машиностроительный завод".

Правительство также предполагало ликвидацию ГХК после продажи вышеуказанных госпакетов акций.

Справка УНИАН. Государственная холдинговая компания "Днепровский машиностроительный завод" создана в 1995 году на базе Днепровского машиностроительного завода с целью создания единого научно-технического и производственного комплекса для разработки, производства и внедрения современных образцов отечественных систем и средств связи.

Основной номенклатурой ПАО "Днепровский машиностроительный завод" является производство аппаратуры, средств телекоммуникаций для сетей связи Украины.