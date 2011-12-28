Литвин оказал материальную помощь семьям погибших в Подмосковье

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН оказал материальную помощь семьям жителей Житомирской области, погибших в результате автомобильной аварии в Подмосковье 23 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, В.ЛИТВИН прибыл в город Новоград-Волынский, где встретился с семьями восьми погибших и потерпевших в результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье.

В.ЛИТВИН инициировал оказание помощи семьям как погибших, так и пострадавших, которым постановлением правительства выделены средства: семьям погибших - по 50 тыс. грн., семьям потерпевших - по 25 тыс. грн. Также от себя лично председатель Верховной Рады передал по 3 тыс. грн. родственникам погибших. Районный совет на нужды этих семей выделил по 5 тыс. грн.

Руководитель парламента выразил искреннее соболезнование землякам, ведь все потерпевшие - из Новоград-Волынского района Житомирщины.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 декабря в Можайском районе Московской области произошла авария с участием грузового автомобиля и маршрутного микроавтобуса, в котором находились 12 граждан Украины. В результате ДТП 8 граждан Украины погибли и 4 получили ранения разной степени тяжести.

Департамент информационной политики Министерства иностранных дел Украины сообщил, что вчера в Украину были доставлены гробы с телами граждан Украины, погибших во время ДТП в Московской области. Похороны состоятся 28 декабря