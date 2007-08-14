Китай не намерен распродавать долларовые активы из своих резервов, заявил неназванный представитель Народного банка Китая (Центробанк) в интервью китайским СМИ, комментируя сообщения некоторых иностранных СМИ о намерениях Китая продать крупные объемы находящихся у него долларов и государственных облигаций США.

По его словам, долларовые активы являются важной составной частью валютных резервов Китая.

"Китай - ответственный инвестор на международном финансовом рынке, а структура государственных валютных резервов Китая определяется на основе научного анализа с учетом реалий (национального) экономического развития, развития международной валютной системы, колебаний международных капиталов и валютных рынков", - заявил представитель НБК.

Он отметил, что Китай и США поддерживают тесные торгово-экономические связи, которые играют важную роль в содействии стабильному экономическому развитию не только в обеих странах, но и во всем мире.

Китай придает важное значение активизации торгово-экономических связей с США, укреплению контактов, расширению обменов, в том числе на уровне механизма двустороннего стратегического экономического диалога, заявил чиновник.

На минувшей неделе лондонская газета "Дейли телеграф" со ссылкой на китайских официальных лиц сообщила, что в случае введения Соединенными Штатами торговых санкций против Китая с целью заставить его ревальвировать национальную валюту - юань, Пекин может начать продажи крупных объемов долларовых активов. Такие действия способны вызвать обвал курса доллара США.

Валютные резервы Китая составляют около 1,33 триллиона долларов.

Американский Сенат сейчас готовит специальное законодательство для осенней сессии Конгресса, в котором содержатся угрозы введения торговых санкций против ввозимых в США товаров из Китая, если последний не пойдет на значительное повышение обменного курса юаня по отношению к доллару.

РИА "Новости"