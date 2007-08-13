Число пострадавших при столкновении в Мраморном море достигло 40 человек

Количество пострадавших при столкновении судов в Мраморном море достигло 40 человек. Как сообщает Радио «Свобода», паром своим ходом добрался до стамбульского порта, раненые госпитализированы.

Причины столкновения пока не известны.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 10.55 в Мраморном море в районе „Зейтин Бурну” турецкий пассажирский морской автобус столкнулся с украинским теплоходом „Семен Руднев”, который стоял на рейде в ожидании прохода через Босфор.

По данным пресс-службы Министерства иностранных дел Украины, в результате аварии ранения получили около 30 пассажиров турецкого судна. Среди раненных граждан Украины нет. Экипаж судна не пострадал.

По предварительным данным, авария произошла по вине турецкой стороны.

Генеральное консульство Украины в Стамбуле поддерживает постоянную связь с капитаном судна и принимает все необходимые меры для защиты прав и законных интересов членов экипажа украинского судна, заверили в МИД.