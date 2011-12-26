На межбанке торги по доллару и евро закрылись снижением котировок

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками - 8,0250/8,0350, к 12:00 цены понизились до 8,0245/8,0295. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 8,0230/8,0265 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг»,рублевый рынок открылся котировками 0,2572/0,2580, к 12:00 сузился спрэд 0,2572/0,2577. К закрытию торгов цены не изменились. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е незначительно скорректировался, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1735 (+0,0048).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар установились на уровне 1,3052/1,3054. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е следующими индикативными котировками – 10,4740/10,4890, к 12:00 цены ушли вниз 10,4725/10,4830. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4705/10,4790.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря в США и Европе празднуют Рождество, в связи с этим торги по доллару и евро проходили с минимальной активностью, а все сделки были возможны только расчетами ТОМ.