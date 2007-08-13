Черновецкий уволил директора Киевской стоматологической поликлиники

16:50, 13 августа 2007
Общество
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Объявят конкурс

Заместитель главы КГГА Ирена Кильчицкая покидает зал после пресс-конференции. Киев, 11 января
За грубые нарушения финансово-бюджетной дисциплины распоряжением Киевской городской государственной администрации с сегодняшнего дня освобожден от должности директор коммунального предприятия «Киевская городская стоматологическая поликлиника» Анатолий КРУТЬ. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба КГГА со ссылкой на заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ.

По ее словам, в ходе специальной проверки этого предприятия А.КРУТЬ категорически отказался предоставлять положенные документы и всячески противодействовал деятельности специалистов столичной мэрии. В связи с этим, отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, при проверке были задействованы правоохранительные и контролирующие органы. В частности, расследовать факты нехватки имущества на сумму свыше 42 тыс. грн. и передачи в аренду помещений без надлежащего оформления документов помогали сотрудники Шевченковского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве.

Согласно информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, установлено, что помещения стоматологической клиники использовались не по целевому назначению. Более того, без разрешения владельца (а именно Киевского городского совета) они сдавались в субаренду другим субъектам. ООО «Специализированный медицинский центр молекулярной диагностики» в течение 2006 года использовало 62 квадратных метра. коммунальной площади вообще бесплатно.

По словам заместителя председателя КГГА, эти и другие факты А.КРУТЬ пытался скрыть, прибегая к разного рода угрозам и шантажу. Только после вмешательства правоохранительных органов и представителей контрольно-ревизионных органов в июле 2007 года удалось получить от названного общества свыше 30 тыс. грн. за пользование помещением.

Как сообщает пресс-служба КГГА, столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил Управлению кадровой работы и наград КГГА организовать проведение конкурса на замещение вакантной должности руководителя городской стоматологической поликлиники. До объявления результатов этого конкурса сроком на шесть месяцев исполняющим обязанности директора предприятия назначен Юрий БАБАСКИН.

 

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