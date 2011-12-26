Премьер-министры России и Молдовы обсудят новый газовый контракт

Председатель правительства РФ Владимир Путин и премьер-министр Молдовы Владимир Филат планируют в ходе телефонного разговора 26 декабря обсудить вопрос подписания нового контракта на поставки российского природного газа. Об этом накануне сообщил премьер-министр страны Владимир Филат, выступая по национальному радио.



Он напомнил, что 31 декабря 2011 г. истекает срок действия нынешнего контракта на поставки газа, и у сторон есть два варианта дальнейших действий - подписать новый долгосрочный контракт на поставки газа в Молдавию с 1 января 2012 г. или продлить на некоторое время срок действующего контракта с тем, чтобы за этот подготовить и заключить новый контракт. В.Филат отметил, власти Молдавии выступают за подписание с ОАО "Газпром" нового долгосрочного контракта на поставки газа в страну.



По словам молдавского премьера, в случае продления срока действия нынешнего контракта на поставки газа и использования прежней формулы определения стоимости "голубого топлива" его закупочная цена в первой половине 2012 г., как планируется, снизится. В.Филат напомнил, что пока Молдова приобретает российский газ по цене примерно 400 долл. за 1 тыс. куб. м., сообщает РосБизнесКонсалтинг.