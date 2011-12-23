В Харькове «заминировали» университет

Из-за сообщения о заминировании Харьковского национального автомобильно-дорожного университета эвакуированы студенты и сотрудники заведения.

Об этом сообщил УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН.

По его словам, неизвестный также сообщил о том, что в одном из помещений Харьковского национального автомобильно-дорожного университета разлита ртуть.

И.ЛУПАНДИН отметил, что сразу к главному корпусу ХНАДУ, который расположен на улице Петровского, выехали один автомобиль химической защиты и один пожарный автомобиль. О звонке было сообщено в Управление СБУ и милицию.

По словам И.ЛУПАНДИНА, из помещения вуза были эвакуированы несколько сот человек. Поиски взрывчатки и ртути продолжаются. На настоящий момент опасные вещества не выявлены.

В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области сообщили, что звонок о заминировании поступил в диспетчерскую службу «01» с телефонного автомата около 13.00. «Вероятно, звонил студент», - отметили в ОСО.