В Харькове «заминировали» университет
Эвакуировано несколько сот человек
Из-за сообщения о заминировании Харьковского национального автомобильно-дорожного университета эвакуированы студенты и сотрудники заведения.
Об этом сообщил УНИАН помощник начальника Главного управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН.
По его словам, неизвестный также сообщил о том, что в одном из помещений Харьковского национального автомобильно-дорожного университета разлита ртуть.
И.ЛУПАНДИН отметил, что сразу к главному корпусу ХНАДУ, который расположен на улице Петровского, выехали один автомобиль химической защиты и один пожарный автомобиль. О звонке было сообщено в Управление СБУ и милицию.
По словам И.ЛУПАНДИНА, из помещения вуза были эвакуированы несколько сот человек. Поиски взрывчатки и ртути продолжаются. На настоящий момент опасные вещества не выявлены.
В Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области сообщили, что звонок о заминировании поступил в диспетчерскую службу «01» с телефонного автомата около 13.00. «Вероятно, звонил студент», - отметили в ОСО.