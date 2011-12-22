Пшонка раскритиковал военных прокуроров за мелочность

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА раскритиковал управление военных прокуратур за мелочность при составлении протоколов о коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПШОНКА заявил сегодня в Киеве на расширенной коллегии Генпрокуратуры, подводя итоги ее работы в 2011 году.

В качестве примера мелочности во время таких действий военных прокуроров, он привел несколько фактов. В частности, в Донецкой области против прапорщика воинской части был составлен протокол о коррупции за то, что он, находясь в отпуске, получил 100 гривень от человека за ремонт его автомобиля в Черниговской области; к ответственности был привлечен контрактник, который продавал на территории воинской части пирожки домашнего приготовления; а в Крыму против военнослужащего по контракту был составлен протокол за то, что он подвез на машине человека, который заплатил ему за услугу 30 гривень.

«Прекращайте эту мелочность», - отметил В.ПШОНКА, обращаясь к руководству военных прокуратур.