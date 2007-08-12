В Чернигове неизвестные облили краской офис общественной сети ОПОРА

Неизвестные облили белой краской центральный вход к офису Черниговского представительства гражданской сети ОПОРА, что расположенный по адресу ул. П’ятницка, 77.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил предстаник организации Александр ЛОМАКО.

По его словам, подобные действия уже стали систематическими. Да, в июне этого года была осуществлена попытка сломать двери с черного входа до офиса и повреженно замок. Позже был разбит фонарь и украдена вывеска. После этого вывеску на дверях офиса снимали еще трижды. В начале июля на стене офиса была сделана надпись черной краской.

«ОПОРА связывает такие действия исключительно с деятельностью организации, а не обычным мелким хулиганством», - отметил О.Ломако.

Совет сети не исключает, что это связано с началом избирательной кампании и позицией сети, которая является равноудаленной от всех политических сил и направленная на содействие организации выборов и независимый общественный мониторинг.

ОПОРА призывает злоумышленников прекратить хулиганские действия, а стражей порядка отреагировать на официальное заявление организации к милиции.