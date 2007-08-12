Сегодня - Международный день молодежи

Сегодня ООН отмечает Международный день молодежи.

Как сообщили УНИАН в Центре новостей ООН, в послании по этому поводу Генеральный секретарь Пан Ги МУН приветствовал участие молодых людей во всех областях жизни общества. Он подчеркнул, что их энергия и идеализм могут помочь преодолеть трудности и добиться полной и своевременной реализации Целей в области развития Декларации тысячелетия.

Одновременно глава ООН призвал обеспечить эту категорию населения знаниями и навыками, а также создавать надлежащие условия для ее развития.

«Они являются важными и верными партнерами в осуществлении глобальных усилий по достижению целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в том числе всеобъемлющей цели сокращения наполовину к 2015 году масштабов нищеты и голода. Молодежь по-прежнему находится в авангарде борьбы с ВИЧ/ СПИДом. Она помогает также по-новому, творчески подойти к решению давних проблем развития», - заявил глава ООН.

На сегодняшний день численность молодежи в мире составляет 1,2 млрд. человек. Глава ООН подчеркнул, что международное сообщество не должно забывать и о своих обязательствах в отношении молодежи. Во Всемирной программе действий, касающейся молодежи, содержится призыв к правительствам подумать о возможности участия молодых людей в политике, которая затрагивает их интересы. Пан Ги МУН подчеркнул, что правительства должны выполнить это обязательство, укрепив оказываемую молодежи финансовую поддержку, поддержку в получении образования, а также создавать условия для реализации своих потенциальных возможностей.

Генеральный секретарь обратил внимание на то, что, несмотря на все более широкое признание потребностей молодежи, молодые люди во многих регионах мира по-прежнему остаются маргинализованной группой населения, интересы которой не учитываются.

«На положение этой группы, которая страдает от крайней нищеты и безработицы, зачастую просто не обращают внимания. В результате у молодежи в три раза больше шансов, чем у взрослых, оказаться безработными. В самом деле, хотя доля молодежи в составе рабочей силы в мире составляет лишь четверть от ее общей численности, на нее приходится почти половина всего количества безработных», - заявил Пан Ги МУН.

Он призвал не жалеть средств для развития и защиты этого самого ценного ресурса и обеспечить справедливое и полное участие молодых людей в жизни общества.