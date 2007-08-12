Начинается звездопад шириной в несколько наших планет

В выходные жители Украины смогут наблюдать за звездопадом шириной в сотни наших планет.

Эти "звезды" – результат прохождения метеоритного дождя через атмосферу нашей планеты – будут сыпаться с 12 по 14 августа.

«С точки зрения астрономии, это обычный процесс, который повторяется каждый год по несколько раз, когда земля входит в метеорные потоки. Такие явления, как правило, бывают три раза в год: в мае, октябре и в конце лета», - рассказал «Газете по-киевски» старший научный сотрудник астрономической обсерватории Университета им. Шевченко Анатолий КАЗАНЦЕВ.

В этом году это космическое явление можно будет наблюдать по всей Земле, так как ширина метеорного потока в сотни раз больше нашей планеты. По словам А.КАЗАНЦЕВА, бояться попадания на землю метеоритов не нужно: такие частицы сгорают, не долетая до земли 80-100 км.

Как сообщила главный синоптик Украинского гидрометцентра Зоя ОЛИЙНИК, вечером 11 августа ожидается дождь, который к 22 часам должен утихнуть. А уже во второй половине ночи небо прояснится. По словам З.ОЛИЙНИК, 13 августа любителям звездопада повезет, до полночи будет ясное небо, а вот на следующий день снова ожидается облачность и дождь.

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