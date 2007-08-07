Метеорный дождь прольётся в ночь на понедельник

Пик активности Персеид, ежегодного метеорного дождя, придется, как это происходит почти каждый год, на ночь с 12 на 13 августа. Ожидается, что за час можно будет наблюдать от 80 до 100 метеоров, сообщает Европейское космическое агентство.

Лучше всего метеоры будут видны, если позволит погода, 13 августа с полуночи до восхода солнца. Наблюдать метеоры можно невооруженным глазом, но при этом желательно находиться в неосвещенном месте с прозрачным воздухом: в городе могут помешать уличные огни или смог, передает Лента.ру.

Лунный свет помехой наблюдению не станет, так как на эту ночь приходится новолуние. Кроме того, хорошо будет виден Марс — яркая красная точка в восточной части неба.

Персеиды — это частицы пыли, как правило, размером с песчинку, оставляемые кометой Свифта-Туттля, которая проходит около Земли каждый август. Врезаясь в атмосферу на большой скорости, они сгорают от трения о воздух, тем самым вызывая яркое свечение. Кажется, что метеоры летят из созвездия Персея, поэтому дождь получил такое название.

В августе проходит еще несколько метеорных дождей. Теоретически в ту же ночь можно наблюдать Северные и Южные йота-Аквариды, Северные дельта-Аквариды, альфа-Каприкорниды и каппа-Цигниды, однако все они уступают по яркости и интенсивности Персеидам, тем более что пики активности этих дождей уже миновали.