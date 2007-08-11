НУ-НС: отказ регистрировать список БЮТ повлечёт уголовную ответственность

Центральный штаб блока «Наша Украина – Народная самооборона» называет политическим заказом и проявлением политических репрессий отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать избирательный список БЮТ.

“Мы заявляем, что решение ЦИК представляет собой откровенный политический заказ и проявление политических репрессий, направленных на препятствование участию в избирательном процессе мощной демократической силы и будущего партнера нашей политической силы по демократической коалиции в Верховной Раде VI созыва – Блока Юлии Тимошенко”, отмечается в заявлении центрального штаба «Нашей Украины – Народной самообороны», размещенной на сайте блока.

Авторы заявления расценивают такие действия отдельных членов ЦИК от Партии регионов и ее политических сателлитов как нарушение права граждан быть избранными в представительные органы власти.

Центральный штаб блока "Наша Украина – Народная самооборона" обращается в ЦИК с требованием немедленно зарегистрировать БЮТ в качестве субъекта избирательного процесса.

“Подчеркиваем уголовную ответственность, которая ожидает отдельных членов ЦИК в случае выявления фактов злоупотребления служебным положением и нарушения закона при принятии решения в отказе в регистрации избирательного списка Блока Юлии Тимошенко”, - заявили в штабе “НУ-НС".