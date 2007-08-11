Партия регионов: Тимошенко намеренно спровоцировала скандал с нерегистрацией

Кандидат в народные депутаты от Партии регионов Елена Лукаш считает, что скандал с отказом ЦИК зарегистрировать избирательный список БЮТ выгоден именно этому блоку.

Это следует из ее комментария, распространенного пресс-службой Партии регионов в субботу.

"Юристы говорят: ищи кому выгодно. Кому был выгоден скандал вокруг ненадлежаще заполненных документов, кто старается выдать свою небрежность за политическое преследование, кто строит свой рейтинг с помощью скандалов? Ответ, мне кажется, очевиден".

По ее мнению, точная информация о местожительстве субъекта избирательного процесса – вопрос принципиальный и очень важный. "При этом в таких случаях действующий закон расшифровывает, что местожительство включает также в себя и почтовый адрес, - подчеркивает она. - Тем не менее, у представителей БЮТ есть свое мнение об указании местожительства. Они считают, что достаточно указать название города или села и вопрос с местожительством будет решен", - говорится в комментарии.

По словам Лукаш, в предоставленном ЦИК протоколе указано: Тимошенко Юлия Владимировна; город Днепропетровск. "Может, лучше просто писать: Юлия Владимировна Тимошенко; местожительство - планета Земля?".

"ЦИК отвечает отказом в регистрации и дает время на исправление, если хотя бы одна буква в названии улицы не совпадает, как было с партией, возглавляемой Наталией Витренко, КПУ и т.п.. Никаких претензий от партий и блоков за справедливые замечания не поступает", - отметила она.

По словам Лукаш, ЦИК предложила БЮТ устранить нарушение, но была подвергнута жесткой критике.

"На вопрос, почему нельзя исправить ошибки в документах, наверное, общество ответа не дождется. Именно поэтому я могу предположить, что эта сила сознательно поставила ЦИК в условия, когда надо или закрыть глаза на игнорирование норм закона одной из политических сил, или стать субъектом нападок и дополнительного пиара для БЮТ", - говорится в комментарии Лукаш.