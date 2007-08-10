О злоупотреблениях при государственных закупках ГСМ

14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Тендерной палаты Украины на тему: “Соблюдение законодательства и эффективность использования государственных средств при закупке горюче-смазочных материалов”, на которой будет сообщено о выявленных Тендерной палатой Украины злоупотреблениях государственными средствами при закупке топлива (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 332-03-97, 8 (097) 218-99-16. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.