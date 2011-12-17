Эксперт: очень боюсь создания земельного банка

Эксперты негативно оценивают существующую редакцию законопроекта «О рынке земли».

Как передает корреспондент, об этом было заявлено во время пресс-конференции в пятницу в Киеве.

В частности, эксперты негативно оценили законодательную инициативу по созданию земельного банка и предоставляемых ему полномочий.

«Я очень боюсь создания земельного банка, потому что в законе, который я прочитал, я не понял, как это работает», - сказал советник правления по вопросам сельского хозяйства банка Credit Agricole Вank Жан-Жак ЭРВЕ.

Президент Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс ЛИССИТСА также считает негативным возможное создание управляющего органа на рынке земли в том виде и с такими полномочиями, как это прописано в законопроекте. «Мы создавали и Аграрный фонд, где он сейчас? Мы создавали массу каких-то аграрных предприятий, мы создавали какие-то лизинговые компании, мы создавали все, что можно. Где наше государство входит, оттуда фермер выходит», - сказал эксперт.

По этому же поводу глава представительства IFC в Украине Елена ВОЛОШИНА сказала: «IFC достаточно отрицательно относится к идее создания государственного земельного банка. Во-первых, потому что государство действительно не есть эффективным собственником. Мы очень слабо верим в то, что государственный банк будет эффективным сельхозпроизводителем».

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».