Стратегию развития Киева помогут реализовывать ученые

Научный потенциал Киева вовлечен в работу над развитием города. Об этом идет речь в Меморандуме о сотрудничестве между Киевской городской государственной администрацией и Национальной академией наук Украины, подписанном председателем КГГА Александром Поповым и президентом НАН, академиком Борисом Патоном.

«Сегодня в мире Киев известен как развитой культурно-просветительский и научно-промышленный центр Восточной Европы. Главный потенциал города составляют, безусловно, его труженики и научные работники», – сказал глава КГГА Александр Попов.

Документом определены приоритетные направления сотрудничества власти и Национальной академии наук. Среди них, в частности, научное обеспечение решения проблем социально-экономического развития города, внедрение современных более эффективных и сберегательных, а также нетрадиционных технологий в системах энергообеспечения столицы, снабжения питьевой водой на уровне европейских стандартов.

«Одно из главных заданий Стратегии развития города инновационное развитие, а инновационное развитие – это Академия наук. Для нас очень важно плодотворное сотрудничество с нашими ведущими институтами, которые разрабатывают современные технологии производства самых разнообразных продуктов или услуг. Уверен, именно научные достижения способны помочь решить самые разнообразные проблемы города: экологические, транспортные, жилищно-коммунальные, социальные и другие», – заверил Александр Попов.

Также КГГА и Национальная академия наук совместно будут работать над вопросами улучшения экологической ситуации в городе за счет использования нетрадиционных видов горючего, новейших методов озеленения и санитарной очистки Киева.

Научные работники помогут в воплощении инициатив председателя КГГА Александра Попова по повышению эффективности функционирования общественного транспорта и путевого хозяйства города. По договоренности с НАН горадминистрация совместно с научными работниками будет работать над повышением эффективности медицинского обслуживания киевлян, на основе внедрения современных технологий лечения, медикаментов, методов диагностики.

Власть города также активно будет вовлекать научных работников в решение вопросов, связанных с охраной исторической среды, интеллектуального, культурного и духовного развития киевлян.

Как отметил во время подписания Меморандума председатель КГГА Александр Попов, научные работники – ключевой ресурс, на который будет опираться город в реализации Стратегии развития Киева. По его словам, общество столицы рассчитывает на то, что отечественная наука с ее конкретными целевыми разработками, поможет перестроить город на новых современных принципах.