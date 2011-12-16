Украинцы являются третьей по численности национальностью в России. В РФ проживают почти 2 млн. человек, считающих себя украинцами.

Об этом свидетельствуют окончательные результаты Всероссийской переписи населения 2010 года, которыми располагает агентство УНИАН.

Согласно данным переписи, 1,93 млн. человек, проживающих в России, назвали себя украинцами (в 2002 году - 2,94 млн.), что составляет 1,41% от жителей РФ, указавших свою национальность (в 2002 году – 2,05%).

Больше всего в России проживает русских – 111,02 млн. или 80,9% (в 2002 году- 115,89 млн. человек или 80,64%).

Второе место по численности занимают татары – 5,31 млн. (5,55 млн. человек в 2002 году).

В соответствии с Конституцией РФ, национальная принадлежность в ходе опроса населения указывалась самими опрашиваемыми на основе самоопределения и записывалась переписными работниками строго со слов опрашиваемых.

При этом на численность населения отдельных национальностей могло повлиять то, что население имело право не отвечать на вопрос о национальной принадлежности.

В связи с этим в 2010 году у 5,6 млн. человек или почти 4% (в 2002 году - 1,5 млн. или 1%) отсутствуют сведения о национальной принадлежности, из них о 3,6 млн. сведения получены из административных источников, а 2 млн. человек не определили свою национальную принадлежность.

93 тыс. жителей России имеют гражданство Украины (в 2002 году – 231 тыс.).

В целом, по данным Всероссийской переписи населения, проведенной по состоянию на 14 октября 2010 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 142,9 млн. человек.

Россия занимает восьмое место в мире по численности населения после Китая (1335 млн. человек), Индии (1210 млн. человек), США (309 млн. человек), Индонезии (238 млн. человек), Бразилии (191 млн. человек), Пакистана (165 млн. человек) и Бангладеш (147 млн. человек).

По сравнению с переписью населения 2002 года, численность населения уменьшилась на 2,3 млн. человек, в том числе в городских населенных пунктах - на 1,1 млн. человек, в сельской местности - на 1,2 млн. человек.

По данным переписи 2010 года, численность женщин превышает численность мужчин на 10,8 млн. человек. В 2002 году это превышение составляло 10,0 млн. человек.

Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, средний возраст жителей РФ составил 39 лет (в 2002 году - 37,7 лет).