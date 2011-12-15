Немецкие защитники животных грозят бойкотом Евро-2012

Поступающие из некоторых регионов Украины сообщения о массовых убийствах бездомных собак в преддверии Евро-2012 вызвало серьезную обеспокоенность членов Немецкого союза защиты животных, создавших в минувшие годы на южной окраине Одессы приют для стерилизации животных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Одессе почетный президент Немецкого союза защиты животных Вольфганг АПЕЛЬ, отметив, что «после проведения медицинских процедур в этом приюте и реабилитации животные возвращаются в привычные для них места обитания».

В.АПЕЛЬ напомнил, что «за 12 лет реализации в Одессе программы контроля за численностью бездомных животных на улицах города почти вдвое уменьшилось количество таких особей - из 70 до 35 тысяч. Примерно десятая часть собак «нашла семьи», многих других животных, выпущенных на улицу, подкармливают».

По его словам, известия о возобновлении работы так называемых «будок», работники которых отлавливают и убивают бездомных животных, в частности, в Овидиопольском районе, портовом Ильичевске побудили руководство Немецкого союза защиты животных безотлагательно прибыть в Украину, чтобы инициировать более гуманные способы уменьшения популяции.

К примеру, уже состоялись беседы с руководством города-спутника Теплодара о возможном подписании договора по реализации программы контроля за численностью бездомных животных. Планируется заключение подобных договоров о сотрудничестве с другими городами-спутниками Одессы и райцентрами, это позволит работникам Одесского приюта для стерилизации животных расширить территорию обслуживания. Будущей весной немецкие зоозащитники также намерены открыть в Одессе второй приют - для бездомных котов.

По мнению президента Немецкого союза защиты животных Томаса ШРЕДЕРА, вряд ли приемлемо просто осуждать нескольких работников «будок» за жестокое обращение с животными, необходимо изменить отношение властей к судьбе тысяч бездомных особей.

«Мы предлагаем свои помощь и опыт, - подчеркнул он, - а в случае игнорирования, нежелания властей идти на контакты представители Немецкого союза защиты животных активисты будут призывать жителей стран Евросоюза бойкотировать Евро-2012».

Чемпионат по футболу должен стать праздником для миллионов людей, а вовсе не поводом к «массовому уничтожению животных», подытожил Т.ШРЕДЕР.