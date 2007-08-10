В какой мере Партия Регионов согласна терпеть НАТО?

Председатель Севастопольского городского совета, председатель городской организации Партии регионов Валерий САРАТОВ не видит „ничего плохого и грустного” в обмене визитов кораблей и в других „неминуемых” контактах с НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Севастополе В.САРАТОВ, в частности, заявил: „НАТО реально существует. Оно может кому-то нравиться, кому-то не нравиться, 27 стран Европы и США входят в эту организацию. Они реально существуют, строят свои планы, и не считаться с этой организацией мы не можем, потому что она реально существует”. Поэтому, как прибавил он, „в рамках взаимодействия и в России, и в Украине происходит этот обмен и военными, и участие в учебах, и я, честно говоря, не вижу в этом ничего плохого, грустного. Это какие-то контакты, которые неминуемы, потому что если наши корабли идут с визитом, скажем, в Америку, то, подразумевается, что когда-то они придут к нам. Если мы идем в Италию, то итальянцы придут к нам”.

Как считает В.САРАТОВ „к визиту кораблей нужно относиться как к военно-политической данности. Потому что в тех вопросах, какие мы считаем выгодными для Украины, нужно контактировать, нужно принимать участие”.

В.САРАТОВ отметил, что он „не хотел бы, чтобы мы смешивали эти две вещи: фактическую реальность и отношение к проблеме вступления Украины в НАТО”. Это, как сказал он „совершенно разные вещи”.

По мнению председателя Севастопольского горсовета, „то, что сегодня о НАТО говорится и делается, это уже оттенок вот такой политической кампании и борьбы”. В то же время он напомнил, что „есть позиции, в частности, позиция партии, в которой я нахожусь. Она очень простая: Украина должна быть внеблоковым государством, и все вопросы о НАТО должны решаться на референдуме”.

Отвечая на вопрос, как он относится к пикетированию некоторыми севастопольскими политическими силами прихода в порт с дружеским визитом корабля ВМС США „Форрест Шерман”, В.САРАТОВ сказал: „Политические силы, которые считают, что они должны разрушить блок НАТО, а такие силы есть, они этой политикой занимаются. То есть, встречая корабли НАТО на молу, пикетируя, они разрушают блок НАТО, по их пониманию. Я думаю, что мы им в этом мешать не будем”.