Донецкий губернатор объявил «охоту» на псевдочернобыльцев

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ заверил, что организаторы акции протеста чернобыльцев преследоваться не будут, но в целом среди всех будут выявляться «лжечернобыльцы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

Губернатор сообщил, что вчера, общаясь с активистами-чернобыльцами, пообещал им спокойную жизнь. «Я их успокоил – не стоит бояться никому, активистам и, грубо говоря, тому, кто голодал. Нет задач расследовать конкретно их. Есть общая задача – выявление лжечернобыльцев, она идет в целом по стране, идет в области… Это вопрос расследования», - сказал А.ШИШАЦКИЙ.

Он подчеркнул: «Ни в коем случае не будет конкретно преследование активистов, голодающих. Будут проводиться проверки, в результате которых будут выявляться чернобыльцы и лжечернобыльцы, которые не были в Чернобыле, не являются инвалидами и так далее».

Губернатор объяснил, что для тех, кто нарушил закон, будут определенные последствия. «Какие последствия? Ну, если они получили серьезные деньги, то последствия – это нанесение ущерба государству и в зависимости от этого будет и уголовная ответственность… То есть тут теперь поднялся такой пласт. Думаю, многих зацепит, и правильно», - заключил А.ШИШАЦКИЙ.