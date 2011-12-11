Завтра мокрый снег и дождь
14:03, 11 декабря 2011Общество
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Прогноз на 12 декабря
Завтра ночью в восточных областях Украины, в Крыму и Приазовье местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на южном побережье Крыма 1-6 тепла; днем 0-5° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 9° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
В Киевской области в понедельник - без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.
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