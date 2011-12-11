Завтра мокрый снег и дождь

Завтра ночью в восточных областях Украины, в Крыму и Приазовье местами ожидается небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, на южном побережье Крыма 1-6 тепла; днем 0-5° тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 9° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в понедельник - без осадков. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 1-3° мороза, днем 3-5° тепла.