«Фиат» насмерть сбил велосипедиста и его пассажирку

В Новой Каховке Херсонской области водитель автомобиля «Фиат» насмерть сбил велосипедиста и его пассажира.

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД в Херсонской области, 36-летний безработный, управляя в нетрезвом состоянии автомобилем, совершил наезд на 60-летнего велосипедиста. В результате ДТП пенсионер и его 44-летняя женщина-пассажир от полученных травм погибли на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.