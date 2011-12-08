Укрзализныця вложила 2,7 млрд. в новые рельсы на отрезке Львов-Донецк

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» в 2011 году инвестировала в подготовку путей для организации ускоренного движения в направлении Львов-Донецк 2,7 млрд. грн.

Как сообщает «Укрзализныця», в электрификацию участка Полтава - Кременчуг инвестировано 232 млн. грн. Еще 945 млн. грн. по предварительным подсчетам было направлено на завершение электрификации участка Полтава-Красноград-Лозовая.

Как сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК, в Украине, в отличие от мировой практики, модернизация существующих и прокладка новых железнодорожных путей осуществляется за счет «Укрзализныци».

«В Украине подготовка к внедрению скорости движения до 160 км/ч осуществляется за счет «Укрзализныци», за счет кредитов, которые с доходов погашает «Укрзализныця», - сказал он.

По словам В. КОЗАКА, такая система ограничивает возможности по строительству новых железнодорожных направлений.

«Укладка новых путей по новым технологиям в одном уровне с радиусами от 2,5 до 3 тыс. метров кривых, по которым можно осуществлять перевозки со скоростью от 200 км в час, во всем мире делается за счет государства. Мы будем идти по пути укладки вторых путей там, где у нас было однопутное движение, чтобы увеличить пропускную способность наших дорог», - сказал он.

Он также отметил, что железнодорожная сеть Украины формировалась еще в 19 веке и пути строились с минимальными затратами, поэтому имеют много кривых участков малого радиуса, которые являются ограничительными для развития больших скоростей движения. В частности, в Карпатах есть кривые радиусом всего 250 метров, по ним не проехать со скоростью больше 20-30 км в час, в центральных и восточных регионах преобладают кривые радиусом от 600 до 1 тыс. метров.

Справка УНИАН. На украинских железных дорогах преобладают кривые среднего радиуса до 1 тыс. метров, тогда как приспособить пусть к ускоренному движению позволяют только кривые с радиусом свыше 1200 метров. Для выпрямления одной кривой с радиусом от 400 до 800 метров требуется около 20 млн. грн. Для этого необходимо менять ось пути, сдвигать ее в сторону, отсыпать новое земляное полотно.

Согласно Закону Украины о железнодорожном транспорте (статья 10) строительство и реконструкция магистральных железнодорожных линий, приобретение железнодорожного подвижного состава для перевозок пассажиров поездах дальнего следования и местного сообщения осуществляется за счет средств госбюджета Украины.