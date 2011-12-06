Объявлены победители ІІ кинофестиваля о журналистах

Объявлены победители ІІ кинофестиваля о деятельности журналистов «Киномедиа-2011».

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации телерадиовещания Екатерина МЯСНИКОВА.

Она напомнила, что кинофестиваль «Киномедиа» – это некоммерческий конкурс короткометражных фильмов о роли медиа, журналистов, режиссеров в обществе.

К.МЯСНИКОВА отметила, что в пятницу, 2 декабря, состоялась церемония награждения нынешних победителей.

«Мы начали этот фестиваль как проект, направленный на привлечение молодежи к обсуждению такой проблемы, как роль медиа в обществе», - отметила Е.МЯСНИКОВА и добавила, что если относиться к информации также внимательно, как и к своему питанию, – это улучшит жизнь.

К.МЯСНИКОВА заметила, что сбор работ проводился с 10 августа по 15 ноября. Всего на конкурс поступило 69 работ, из которых для конкурсной программы отобрали 37 работ.

«Нас очень радует, что расширилась география конкурса», - подчеркнула Е.МЯСНИКОВА и сообщила, что в фестивале приняли участие режиссеры не только из Киева, но и из Одессы, Ужгорода, Харькова, Днепропетровска, Ровно, Полтавы, Кременчуга, Львова и других городов.

Что касается тематики, то Е.МЯСНИКОВА отметила, что большое количество работ были направлены на критику медиа, чтобы показать проблематику некачественности информации. На основе этих работ, отметила она, внутри медийного сообщества планируется инициировать дискуссию о том, почему же медиа сейчас воспринимаются именно таким образом.

В жюри конкурса вошли, в частности, телеведущий, журналист Андрей КУЛИКОВ, телеведущая Лидия ТАРАН, писательница и певица Ирена КАРПА, почетный председатель Независимой ассоциации телерадиовещания Татьяна ЛЕБЕДЕВА и другие.

Победителями кинофестиваля стали: в номинации «Игровое кино» – фильм «Помста» Александра МИЛОВА, «Экспериментальное кино» – фильм «Медіа-бульбашки» Мирослава СТЕЦЬКОГО, «Документальное кино» – фильм «Справжні новини» Екатерины ГОРНОСТАЙ и Дмитрия КРАСНОГО, в номинации «Анимационное кино» победу одержала лента «Як це було» режиссера Ивана ГАВРИЛЯКА.

Приз зрительских симпатий достался фильму «Помста», а гран-при фестиваля получила анимационная лента «Як це було». Режиссер-победитель получил современную кинокамеру.

В то же время, отметила Е.МЯСНИКОВА, в рамках фестиваля была проведена образовательно-развлекательная акция – 5 открытых лекций в университетах. Три из них прошли в Киеве, еще две – во Львове и Ивано-Франковске. Еще 4 лекции планируется провести в Одессе, Симферополе, Луганске и Харькове.

Также, сообщила Е.МЯСНИКОВА, с участием специалистов из Польше, Чехии и США в конце января пройдет проект «Мини-школа» – ряд мастер-классов по специфике короткометражного кино и современного пост-продакшена.

В свою очередь победитель ІІ кинофестиваля «Киномедиа» И.ГАВРИЛЯК заметил, что приятно удивлен своим творением, учитывая сильную конкуренцию и небольшой бюджет ленты. «Теперь у меня следующий шаг – это в Канны что-то направить, возможно, на Оскар...», – добавил он.