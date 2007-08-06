Минтранс позаботился о передаче телефонов в наследство и телеграммах от ЦИК

Министерство транспорта и связи Украины инициирует изменения в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг с целью усовершенствования отдельных положений Правил. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина "О внесении изменений в Правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг", обнародованном на сайте Минтранссвязи.

Данным проектом постановления, в частности, предлагается внести изменения в Правила о продлении срока, в течение которого наследник имеет право переоформить соответствующий договор на пользование телефоном, в срок до 12 месяцев. В настоящее время наследнику отводится на переоформление всего месяц, что, по мнению Минтранссвязи, делает невозможным заключение договора с наследником в этот срок, что приводит к ограничению прав наследника.

Также, с целью совершенствования и создания надлежащих условий для организации подготовки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, всеукраинского референдума, Минтранссвязи предлагает дополнить Правила новой категорией телеграмм - “избирательная” и перечнем должностных лиц Центральной избирательной комиссии, наделённых правом подписи телеграмм указанной категории.