Завод им. Малышева погасил 20 миллионов долга по зарплате

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» погасило большую часть задолженности по зарплате своим работникам в размере 20 млн. грн.

Как сообщил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности генерального директора завода Николай БЕЛОВ, таким образом, на сегодняшний день полностью выплачена зарплата за 5 полных месяцев из задолженности.

«На все эти цели было направлено 20 млн. грн.", - сказал Н.БЕЛОВ.

Вместе с этим, по его словам, были проведены соответствующие платежи в Пенсионный фонд Украины в размере 6,6 млн. грн.

«Это первый шаг на пути стабилизации работы ОАО «Завод им. Малышева» в рамках программы модернизации и реструктуризации предприятия, которая разработана совместно специалистами завода, двух конструкторских бюро и ГК «Укроборонпром», - сказал Н.БЕЛОВ. Реализация этой программы, отметил он, «лично контролируется» генеральным директором компании «Укроборонпром» Дмитрием САЛАМАТИНЫМ.

Комментируя производственные планы, Н.БЕЛОВ сообщил, что «размер портфеля заказов завода им. Малышева на сегодня превышает 1,5 млрд. грн., а план производства на 2012 год - более 600 млн. грн.».

«В основном, это контракты на изготовление бронетехники как для отечественных, так и для иностранных заказчиков», - сказал руководитель оборонного предприятия.

По словам Н.БЕЛОВА, сегодня на заводе им. Малышева начата подготовка к серийному выпуску новейшего танка «Оплот» по заказу Министерства обороны Украины и иностранного заказчика, продолжается выполнение крупного контракта на изготовление бронетранспортеров БТР-4 для Ирака, а также осуществляется выпуск танков БМ «Булат» для нужд украинской армии. Кроме того, сообщил руководитель, завод имеет «много заказов на изготовление гражданской продукции».

Как сообщал УНИАН, руководство госпредприятия «Завод им. Малышева» планирует погасить 43 млн. грн. долгов по зарплате своим работникам до конца текущего года.

Напомним, Министерство социальной политики летом обнародовало список предприятий, имеющих самую большую задолженность по зарплате, в числе которых завод им. Малышева.

Справка УНИАН. ОАО «Завод им. Малышева» - главный производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ) и Харьковским конструкторским бюро двигателестроения (ХКБД) предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая есть на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЭМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «Дозор-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.