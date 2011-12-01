Янукович об Израиле, бизнесе и свободной торговле

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что дальнейшее развитие политического диалога между Украиной и Израилем будет способствовать укреплению существующих связей в торгово-экономической, инвестиционной, научной, военной и культурной сферах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил в интервью израильской газете Гаарец.

Президент напомнил, что в этом году вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между странами. "Это несомненное достижение. Уже сегодня мы являемся свидетелями повышенного доверия и понимания между странами. Граждане Украины и Израиля выиграли от этого - и это означает, что оба государства также в выигрыше", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Президент Украины добавил, что власть постоянно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса и привлечения инвестиций. В этой связи В.ЯНУКОВИЧ обратил внимание на подписанное в прошлом году между Украиной и Израилем соглашение о сотрудничестве и взаимной защите инвестиций.

По его мнению, следующей стадией в развитии экономического сотрудничества Украины и Израиля станет соглашение о зоне свободной торговли. "Мы интенсивно работаем с израильской стороной в этом направлении, и считаем, что уже достигли немалого прогресса", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, сегодня экономические связи между двумя странами успешно развиваются. "В первой половине 2011 года было зарегистрировано 15% роста в торговле с Израилем... Общая тенденция показывает улучшение", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.