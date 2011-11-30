ГПУ смягчила обвинение Корнийчуку

Генеральная прокуратура Украины изменила статьи обвинения более мягкими бывшему первому заместителю министра юстиции Евгению КОРНИЙЧУКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее представление сегодня во время судебного заседания в Печерском районном суде Киева было внесено прокурором Евгением ЗИНЧЕНКО.

В нем, в частности, сторона обвинения просит суд изменить квалификацию преступления, совершенного Е.КОРНИЙЧУКОМ, с ч.3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий), ч.2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины на ч.1 ст.365 и ч.1 ст.366, за что предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

Переквалификацию преступления представитель прокуратуры объяснил тем, что в ходе досудебного следствия не была доказана причинно-следственная связь действий Е.КОРНИЙЧУКА с нанесенными им убытками.

Сам подсудимый в связи с этим попросил суд отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде, но суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства.

Следующее судебное заседание по делу Е.КОРНИЙЧУКА должно состояться в 17.00 7 декабря.

Как сообщал УНИАН, уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА было возбуждено Генпрокуратурой 22 декабря 2010 года по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Бывшему первому заместителю руководителя Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.